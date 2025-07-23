Geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve ardından partisinden istifa eden Kasım Gülpınar dikkat çekici bir ziyaretle gündeme geldi.
Siyaset kulislerini hareketlendiren sürpriz ziyarette, Kasım Gülpınar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
GÜLPINAR MHP'YE Mİ GEÇECEK?
Gülpınar'ın geçtiğimiz aylarda AKP'ye geçeceği iddia edilmişti.
MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelen Gülpınar'ın MHP'ye geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.
Gülpınar konuya ilişkin ilk kez SÖZCÜ TV'ye konuştu.
SÖZCÜ TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Bal'a konuşan Gülpınar, "Rutin bir görüşmeydi" dedi.
Gülpınar ayrıca, siyasetteki önemli başlıkları ele aldıklarını söyledi.