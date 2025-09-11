Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla gündemdeki sıcaklığını asla kaybetmeyen yeni anayasa için çalışmalar hızlanıyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapmaya hazırlanıyor. Geriye dönük olarak 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında incelemeleri tamamlayan komisyon, Türkiye’nin anayasa serüvenindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını detaylı bir şekilde ele aldı.

EYLÜL VE EKİM AYLARINDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Çalışmalar sırasında; Seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi konular istişare edildiği öne sürülürken; Eylül ve ekim ayları boyunca hummalı bir çalışma yürütülecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapılacak.

Çalışmaların ayrıca geniş bir istişare zemininde yürütülmesi bekleniyor.