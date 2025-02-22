Hamas, Cumartesi günü Gazze'den altı rehineyi daha serbest bırakmaya hazırlanıyor. Hamas militanları, Nuseyrat ve Refah'taki takas alanlarına toplandı. Rehinelerin bırakılacağı podyumun etrafında toplanan Filistin halkının da bekleyişi başladı.

Kızılhaç'ın araçları, rehinelerin Refah'tan ve Nuseyrat'tan teslim edileceği alana vardı. Bu esnada Refah'taki podyuma çıkartılan iki rehine, ellerinde Hamas'ın verdiği 'rehine sertifikalarıyla' poz verdi ve kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra rehineler Kızılhaç araçlarına bindirildi.

Nuseyrat'ta ise hazırlıklar devam ediliyor. Hamas, İslami Cihat ve Filistin Halkını'nın Kurtuluş Ordusu militanları, hazırlıklar devam ederek podyumun önünde beraber poz verdi.