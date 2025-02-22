Hamas, Cumartesi günü Gazze'den altı rehineyi daha serbest bırakmaya hazırlanıyor. Hamas militanları, Nuseyrat ve Refah'taki takas alanlarına toplandı. Rehinelerin bırakılacağı podyumun etrafında toplanan Filistin halkının da bekleyişi başladı.
Kızılhaç'ın araçları, rehinelerin Refah'tan ve Nuseyrat'tan teslim edileceği alana vardı. Bu esnada Refah'taki podyuma çıkartılan iki rehine, ellerinde Hamas'ın verdiği 'rehine sertifikalarıyla' poz verdi ve kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra rehineler Kızılhaç araçlarına bindirildi.
Nuseyrat'ta ise hazırlıklar devam ediliyor. Hamas, İslami Cihat ve Filistin Halkını'nın Kurtuluş Ordusu militanları, hazırlıklar devam ederek podyumun önünde beraber poz verdi.
33 rehinenin bırakılacağı birinci aşamanın son takas olan bu rehine takasında, 7 Ekim'deki saldırıda kaçırılan Eliya Kohen, Tal Şoham, Ömer Şem Tov ve Çmer Wenkert ile yaklaşık on yıl önce Gazze’ye bilinmeyen nedenlerle girdikten sonra Hamas tarafından alıkonulan Hisham Al-Sayed ve Avera Mengistu da serbest bırakılacak isimler arasında yer alıyor. İsrail ise karşılık olarak 602 Filistinli mahkum ve tutukluyu serbest bırakacak.
Bu esnada Şiri Bibas'ın bedenini yeniden teslim alan İsrail, yeni cenazenin Şiri'ye ait olduğunu doğruladı. İsrail ile Hamas arasındaki kırılgan ateşkes, Perşembe günü Hamas'ın iade edileceğini açıkladığı Şiri Bibas'ın bedenini karıştırarak siyah tabutta başka birinin cenazesini teslim etmesiyle tekrar tehlikeye girmişti. Hamas, bu karışıklığı gidererek kadının cenazesini teslim etti.
Kızılhaç yetkilileri, rehine takasına ilişkin belgeleri Hamas sözcüsüyle podyumda imzaladıktan sonra rehineleri teslim alacak. Buradan rehineler, İsrail'e helikopterle ulaştırılacak.
İsrail'in iade edeceği 602 mahkum ise, Ofer hapishanesinden serbest bırakılarak Gazze ve Batı Şeria'ya ulaştırılacak. Bu takastan sonra, ateşkesin ikinci aşaması için resmi temaslar başlayacak.
Rehine takası devam ederken açıklama yapan Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye ve kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesini sağlamak için kapsamlı bir rehine-tutsak takası yapmaya hazır olduğunu belirtti.