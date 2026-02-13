Siirt’te, yaklaşık 80 yıldır üretilen ve dış görünüşüyle çikolatayı andıran Tayfi Üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret aldı.

ÇİKOLATAYA BENZETİLİYOR

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri başta olmak üzere, yüksek rakımlı bağlarda yetişen Tayfi üzümü, kendine has morfolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar ve üreticiler tarafından ürünün ayırt edici özelliklerini tanımladı. Olgunlaşma evresinde kazandığı koyu kahverengi ve mor tonları, ürüne "çikolata üzümü" yakıştırmasının yapılmasına neden oluyor. İri taneli, ince kabuklu ve az çekirdekli yapısı, onu sofralık tüketimde premium bir sınıfa yerleştiriyor.

Bölgenin gece ve gündüz sıcaklık farklarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren ürün, Siirt’in mikro-klima özelliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLECEK

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte: Ürünün sadece belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi zorunlu hale getirildi. Markalaşma süreciyle birlikte, ürünün ulusal market zincirlerinde ve ihracat kanallarında daha yüksek katma değerle yer bulması hedefleniyor. "Tayfi" adı altında piyasaya sürülebilecek farklı türdeki üzümlerin önüne geçilerek, tüketicinin doğru ürüne ulaşması garanti altına alındı.

80 YILDIR AİLE GELENEĞİ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR

Yerel tarım kooperatifleri ve üreticiler, Tayfi üzümünün Siirt Fıstığı ve Pervari Balı’ndan sonra kentin üçüncü büyük tarımsal markası olma yolunda ilerlediğini ifade ediyor. 80 yıldır aile geleneği olarak sürdürülen bu bağcılık faaliyetinin resmiyet kazanması, bölgedeki genç çiftçilerin tarıma yönelmesi açısından da stratejik bir adım olarak görülüyor.