Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alınmış, Yerlikaya'nın koltuğuna Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tunç'un koltuğuna ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanmıştı.

İki ismin ardından bakanlıklarda görevli yardımcıların da değişeceği düşünülürken, beklenen değişiklikler gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ, BAKAN YARDIMCISI OLDU

İçişleri Bakanlığı'nda mevcut yardımcılar arasında yalnızca, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaşadığı polemiklerle gündem olan Bülent Turan koltuğunu korurken, 3 bakan yardımcısı ise görevden alındı.

2022 yılında Afyonkarahisar Valisi olarak görevlendirilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 'ilk başörtülü vali' olarak gündeme gelen Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır.