Akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri içinse 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren UTTS geçiş aşamasının ardından ceza uygulamaları resmen başladı.



Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Ordu’da bir müşteri, gittiği benzin istasyonunda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) bulunmadığını fark edince şikâyette bulundu. Bu şikâyet üzerine yapılan denetimde, UTTS’ye geçiş yapmayan istasyona 28 bin TL idari para cezası kesildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane tarafından yapılan açıklamalarda, UTTS’ye geçiş süresinin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri içinse 30 Haziran 2025’te sona erdiği hatırlatılmıştı.



SÜRÜCÜLER İÇİN CEZA 7 BİN TL'DEN BAŞLIYOR



1 Temmuz 2025 itibarıyla UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişleri gider olarak kullanılamıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yetkililer, hem akaryakıt istasyonları hem de taşıt sahiplerine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtiyor.

Düzenlemeye uygun davranmayan akaryakıt istasyonları için para cezası 28 bin TL olarak belirlenirken, taşıt sahipleri içinse 7 bin TL'den 28 bin TL'ye kadar uzanan geniş bir skalada ceza kesilebilecek. İhlallerin tekrarlanması halinde para cezasının miktarı da katlanarak artacak.