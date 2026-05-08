İktidarın 2022’de başlattığı İlk Evim Arsa projesi, müjdeden çok mağduriyet getirdi. 235 bini aşkın hak sahibi beklerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 2022’deki destek açıklamalarının unutulduğu iddia edildi. Hak sahipleri, “Dar gelirli olmasaydık bu projeye başvurmazdık. Proje açıklandığında müşterek arsalar için 112 bin 500 liradan, müstakil arsalar için 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar paylaşıldı. Şimdi müşterek arsalarda toplam maliyet bazı bölgelerde 2 milyon lirayı, müstakil arsalarda 3.5 milyon lirayı aşıyor. Bu bedeller, projenin ulaşılabilirlik hedefinden uzak” dedi.

‘VAZGEÇMEYE ZORLUYORLAR’

2022’de seçim öncesi Bakanlık ve TOKİ işbirliğinde başlayan projeyle, 235 bini aşkın kişi arsada hak sahibi oldu. Tapuların Aralık 2022’de verileceği, arsaların altyapı çalışmalarının iki yılda tamamlanacağı açıklandı. Süreç uzarken, bazı hak sahiplerine arsalar konusunda bilgilendirme mesajları geldi. SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan bir hak sahibi, “Verdikleri sözlerde durmalarını istiyoruz” derken, bir diğer hak sahibi M.K. da “Arsa fiyatı belli değil. İnsanları haklarından vazgeçmeye zorluyorlar” dedi.

E.K isimli bir vatandaş ise “Bakan’ın aktardığı destek modelleri konusunda bugün farklı açıklamalar yapılıyor. TOKİ’nin yanıtlarında, ‘Müşterek arsa hak sahiplerine yapım desteği sağlanmasının söz konusu olmadığı, müteahhitlerle kat karşılığı model üzerinden uygun maliyetli yapılaşma çalışmasının bulunmadığı’ ifade ediliyor. Dar gelirliler için duyurulan projede maliyet seviyeleri, ciddi endişe ve belirsizlik yaratıyor” diye konuştu.

“Bakan’ı sözlerini yerine getirmeye davet ediyorum”

Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, yaşanan mağduriyeti TBMM’ye taşıdı. Meclis’teki konuşmasında Kaya, İstanbul’da hak sahiplerine arsa tahsis süreçleri yeni sonuçlanmaya başladığını söyledi.

38 bin mağdur Hak sahiplerine gelen SMS ve CİMER yanıtlarında ‘herhangi bir finansman desteği sağlanmayacağı’ söylendiğini belirten Kaya, “Proje duyurulurken Bakan Kurum finansman desteği ve TOKİ’nin yapımları üstleneceği sözü vermişti. 4 yıl boyunca bu projeyi bekleyenler, hayal kırıklığı yaşıyor. Proje ulaşılabilirlik ve ilk açıklanan şartlar kapsamında gözden geçirilmeli. Yaklaşık 38 bin vatandaşımız mağdur edilmemeli. Buradan Bakan’ı verdiği sözleri yerine getirmeye davet ediyorum” dedi. Öte yandan projenin tanıtım broşüründe de ‘Hak sahipleri yardım talep ederlerse TOKİ destek olacak’ denildi.