Safiye Soyman 13 yaşında yaptığı evliliğinden Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olmuştu. Soyman eşi Ziya Akaröz'den de 11 yıl sonra boşanmıştı.

MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü geçen yıl kaybeden Soyman, Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin' programına konuk oldu, samimi açıklamalar yaptı.

İşte Safiye Soyman'ın programda yaptığı açıklamaların satırbaşları:

"Babam ve amcalarım hafızdı. Babamın ön görüleri çok yüksekti. Öleceği günü biliyordu. Üç gün önceden kendi cenaze namazını kıldı."

"13 yaşımda evlendirildim, 14'ümde anne oldum. Bu yüzden imzaya karşı fobim var."

"Çok zor süreçler yaşadım. Ankara'da yaşarken Seda Sayan'la evlerimiz yakındı ve Oğulcan yeni doğmuştu. Ona sahne teklifi geldi, o da beni tavsiye etti. Böylece sahne hayatım başladı."

"OĞLUMUN BAKIMI ÇOK MASRAFLIYDI"

"Oğlumun MS hastalığı kolay değildi. Bakımı çok masraflıydı. 26 yıl onu yaşattım. Helali hoş olsun. Oğlumun vefatından 22 gün sonra sahne almamı laf ettiler. Kolay mı o kadar masrafı karşılamak. Yurt içi-yurt dışı doktor masrafları, ilaçlar, özel bakımı. Onun için Bodrum'da ev yaptırdım. Daha rahat nefes alsın diye."

"Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım."