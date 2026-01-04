Türkiye'de 'Bedri Usta' adı ile tanınan ve Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya üzerinden restoranındaki yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya yanıt vermiş ve "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" ifadelerini kullanmıştı.



Aydoğdu'nun paylaşımları tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlattı.



Bakanlığın denetimleri sonrası yeni paylaşımlarda bulunan Bedri Usta, mekanlarının tıklım tıklım olduğunu gösteren bir video paylaşarak tepkilerle alay etmişti.

BOYKOT BÜYÜDÜ, ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ



Bedrettin Aydoğdu'nun peş peşe yaptığı alaycı paylaşımlar sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Söz konusu işletmeye yönelik kısa sürede bir boykot hareketi başlatılırken, artan tepkilerin ardından Bedrettin Aydoğdu'dan yeni bir paylaşım geldi.



Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:



"Herkese selamlar,



Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.



Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.



Kendinize iyi bakın."







