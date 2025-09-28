Newcastle Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Orlando, Florida’dan gelen bir öğrenci olan Yara Souza,“İlk kazımda bu kadar kısa sürede böyle bir şey bulduğuma inanamadım. Gerçekten çok heyecanlandım, adeta kendimi kaybettim” şeklinde konuştu.

GİZEMLİ ALTIN PARÇA

Altın nesne yalnızca 4 cm uzunluğunda ve küçük bir topuz şeklinde. 2021 yılında aynı bölgede bir metal dedektörüyle bulunan benzer bir parçaya oldukça benziyor, ancak biraz daha büyük. O nesne, MS 800–1000 yılları arasına tarihlenen bir “topuz başlı iğne” olarak tanımlanmıştı.

Her iki altın nesne de, antik Roma döneminde önemli bir ticaret yolu olan Dere Street yakınlarında bulundu. Bu yol, MS 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırlarına, özellikle İskoçya’ya malzeme taşımada kritik öneme sahipti.

SADECE SÜS DEĞİL

Altının tarih boyunca yüksek statüyle ilişkilendirilmesi, bu iki parçanın sıradan süs eşyaları olmaktan öte törensel ya da dini bir işleve sahip olabileceği fikrini doğuruyor. Kazı ekibinin lideri ve Newcastle Üniversitesi’nden Roma arkeolojisi profesörü James Gerrard, “Dere Street, Roma sonrası dönemlerde de önemli bir geçiş güzergâhıydı. Bu iki objenin bilinçli şekilde gömülmüş olması olası” dedi.