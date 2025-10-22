Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişliyor. CHP’li belediyelerin dışında ilk kez AKP’li ve MHP’li belediye de Aktaş soruşturması kapsamında denetlenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Isparta ve Kütahya Belediyelerinden Aktaş’ın aldığı ihale dosyaları istendi.

O ihalelerin ayrıntıları ise şöyle:

Kütahya Belediyesi’nde bir önceki dönem olan MHP’li başkan Alim Işık’ın başkan olduğu dönemde Aziz İhsan Aktaş, 2022’de 5 ay içerisinde 4 farklı ihale kazandı.

Aktaş’ın şirketine MHP’li belediyeden 500 milyon TL

Biri 66 milyon, diğeri 87 milyon, diğeri ise 89 milyon olan ihalelerin en yüksek bedelli olanı ise 266 milyon 500 bin TL tutarındaydı. Aktaş’ın şirketi İçkale bu ihalelerin tamamında tek geçerli teklifi sunan şirketti. Tek başına girdi ve tek başına kazandı.

Diğer şirketler diskalifiye edildi, tek başına kazandı

Aktaş’ın şirketinin kasasına 5 ay içerisinde yapılan bu 4 ihaleden 500 milyon TL’den fazla para girdi.

Kütahya Belediyesi’nde yapılan bu ihalelerde Aktaş’ın şirketi ile birlikte girmeye çalışan şirketler bir şekilde dahil edilmedi. Teminat tutarı yatırmadıkları, ihaleye girmek için koyulan şartları taşımadıkları yönünde kararlar verildi. Bu nedenle bu şirketler şikayetçi oldu.

İş geciktirildi, ek ödeme alındı

İki ihalede ise 2023’te bitmesi gereken işler 2024’e sarkıtıldı. Bu gecikme nedeniyle de Aktaş’ın şirketlerine ekstra ödeme yapıldı.

Yüz milyonlarca liralık ihaleler sonucu ihaleye fesat karıştırma suçundan hem belediye başkanının sorumlu olduğu hem de kızı Ümran Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Aziz İhsan Aktaş ve kardeşi Doğan Aktaş’ın şüpheli olduğu belirtildi.

Bir yıl bir ay önce ihbar edilen ve soruşturma başlatılan konu için harekete geçilmedi. CHP’li belediyelere yönelik ise başlatılan soruşturma sonucunda Ocak 2025’te ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı. Ardından ise birçok belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP’li belediyede de aynı ‘ihale oyunu’

AKP’li Isparta Belediyesi’nde de benzer bir durum yaşandı.

Burada da düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi. Bu ihale ise bir taşıma ihalesiydi ve 35 aracıyla, akaryakıt giderlerini karşılayabilecek bir firma aranıyordu.

Yaklaşık bedeli oluşturulan ihalede, bir firma düşük teklif verdiği için, diğeri de gerekli şartları taşımadığı ve teminat yatırmadığı için doğal olarak elendi.

Bu şekilde Aktaş’ın şirketi, Kütahya’da olduğu gibi tek başına girdiği ihaleyi kazanmış oldu.

Başkana Audi hediye etmişti

Aktaş hatırlanacağı üzere AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bir de Audi a8 araç hediye etmişti. Başdeğirmen bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“İhaleden yaklaşık üç ay sonra belediyemizin ihtiyaçları için, 'Araç verebilir misiniz?' dediğimizde, 'Isparta‘ya canım feda veririm, ne istiyorsanız' de... Biz de bir otomobil, on ticari araç hibe etmesini istedik. O da bizi kırmadı”

Fakat CHP’li belediye başkanları Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bu araç verilme iddiası nedeniyle hala tutuklu.