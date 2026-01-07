Türkmen, yıllardır “Aşk Lazım”, “Çatı Katı”, “Büyük İnsan”, “Mahşer” ve “Sen İstanbul’sun” gibi şarkılarıyla dinleyicilerin duygularına tercüman oluyor. Ünlü şarkıcı, özellikle 2014’te yayımlanan “Çatı Katı” ile geniş kitlelere ulaşmıştı. O tarihten bu yana istikrarlı bir kariyer sürdüren sanatçı, özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

2004 YILINDA EVLENDİ

Gökhan Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenmiş ve bu evlilikten iki kız çocuğu olmuştu. Çiftin ilk çocukları Nil Rona 2015’te, ikinci kızları Leyla Ada ise 2017’de dünyaya geldi. Türkmen ve Aksoy, çocuklarını magazinden uzak büyütmeyi özellikle seçti.

Murat Aygen’le Profesyoneller programında konuşan Türkmen, eşi Sinem Aksoy’la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını anlattı. Sinem’i ilk kez lise 1’de gördüğünü söyleyen şarkıcı, o an içinde bir kıpırtı hissettiğini ancak bunun ilk görüşte aşk olmadığını ifade etti. Asıl yakınlaşmalarının lise 2’de aynı sınıfa düşmeleriyle başladığını belirtti.

'HER DETAYI DEFTERE YAZMIŞLAR'

O dönemde sırada yan yana oturduklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını anlatan Türkmen, derslerde sıkıldıklarında birbirlerine notlar yazdıklarını ve bu notların zamanla ikisine ait ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Birbirlerinin hayatındaki her detayı bu deftere yazdıklarını belirten sanatçı, Sinem’e aşık olduğunu ancak dostlukları bozulmasın diye duygularını uzun süre içinde tuttuğunu dile getirdi.

2-3 YIL HİÇ GÖRÜŞMEMİŞLER

Mezuniyet sonrası bu duyguların devam ettiğini söyleyen Türkmen, o yıllarda ablasına “Eğer evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik bir kadınla evlenirim” dediğini de paylaştı. Ancak hayatın onları bir süreliğine farklı yollara sürüklediğini, yaklaşık 2-3 yıl hiç görüşmediklerini anlattı.

Yıllar sonra Sinem Aksoy’un Gökhan Türkmen’in “Çatı Katı” klibini izleyip onu aramasıyla her şey yeniden başlamış. Türkmen, Sinem’i bir albüm kutlama yemeğine davet ettiğini ve o akşam yaşananları “Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi birbirimize sarıldık” sözleriyle anlattı.

'SABAHA KADAR AĞLADIK'

Yemekten el ele çıktıklarını, eve gidip sabaha kadar konuşup ağladıklarını söyleyen sanatçı, gecenin sonunda “Evlenip çocuk yapalım” dediğini, Sinem’in ise “Tamam” cevabını verdiğini aktardı. Çift, bu konuşmadan sadece altı ay sonra evlendi.

Bugün iki çocuklu mutlu bir aile olduklarını belirten Gökhan Türkmen, hikayelerini anlatırken “Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.