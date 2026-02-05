Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında, seçmenlerin kesin çizgilerle uzak durduğu partiler belirlendi.

DEM PARTİ 1. AKP 2. SIRADA

Ankete göre DEM Parti, yüzde 33,3 ile “asla oy verilmez” yanıtında ilk sırada yer aldı. DEM Parti’yi yüzde 31,4 ile AKP izlerken, CHP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 olarak ölçüldü.

ZAFER PARTİSİ LİSTENİN SONUNDA

Araştırmada MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada bulunurken, İYİ Parti için bu oran yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi için yüzde 2,9 oldu.

Zafer Partisi ise yüzde 2,2 ile listenin son sırasında yer aldı. Anket sonuçları, partiler arasındaki mesafenin ve seçmen kutuplaşmasının Türkiye siyasetinde hâlâ belirgin şekilde sürdüğünü ortaya koydu.