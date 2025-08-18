Xanthism, hayvanlarda deride, pullarda ya da tüylerde aşırı sarı veya altın rengi tonlara neden olan bir pigment bozukluğu. Bu durum bazı tatlı su balıkları, kuşlar ve sürüngenlerde çok nadiren görülmüş olsa da, Karayipler’deki kıkırdaklı balıklarda (köpekbalıkları, vatozlar ve camgözler gibi) şimdiye kadar hiç belgelenmemişti. Bu yönüyle keşif, bilimsel anlamda bir ilk.

BEMBEYAZ GÖZLERE SAHİP

Yakalanan bu köpekbalığı ayrıca hayalet gibi bembeyaz gözlere sahipti. Araştırmacılar, bu durumu da albinizm ile açıklıyor. Albinizm, melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle deride, pulda veya gözde renk kaybına yol açan genetik bir durum. Doğada albinolar, kamuflaj eksikliği nedeniyle daha kolay av olabildikleri için, genellikle uzun süre hayatta kalamazlar.

Bu nadir görülen renklenmeye sahip olan köpekbalığı, tür olarak köpekbalıkları ailesinde yer alan bentik avcılar sınıfında. Genellikle mercan resifleri ve kayalık zeminlerde, kahverengi tonlardaki derileri sayesinde kamufle olarak avlanan bu balıklar, ortamlarına uyumlu renkleriyle tanınıyor. Ancak bu örnekte, parlak sarı-turuncu deri, normal koşullarda bu hayvanı açık hedef haline getiriyor.

Buna rağmen, araştırmacılar köpekbalığının sağlıklı ve yetişkin bir birey olduğunu belirtiyor. Ekibin analizlerine göre, pigmentasyon bozuklukları bu bireyin hayatta kalma şansını olumsuz etkilememiş.