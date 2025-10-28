Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan alana özel üretim Togg'la geldi.
Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.
Togg'un özel üretim limuzin tarzı Togg T10X aracı ilk kez görüntülendi.
Togg'da 4 sıra koltuk bulunuyor
Limuzin tarzı araçta Erdoğan'a Hakan Fidan, Yaşar Güler, Abdülkadir Uraloğlu bakanların yanı sıra resmi ziyaretleri katılmasın tartışma yaratan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da eşlik etmesi dikkat çekti.