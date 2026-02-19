2028 genel seçimlerinde sandık başına ilk kez gidecek olan "yeni seçmenlerin" siyasi eğilimleri, PİAR Araştırma’nın 9-12 Şubat 2026 tarihleri arasında yaptığı kapsamlı çalışmayla mercek altına alındı. 1.180 katılımcıyla bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada, gençlerin mevcut siyasi partilere ve figürlere bakışı çarpıcı veriler sundu.

İŞTE GENÇLERİN TERCİHİ

Kararsız seçmenlerin dağıtıldığı sonuçlara göre, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda CHP açık ara önde çıktı.

Partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %38,4

AKP: %24,6

Zafer Partisi: %11,5

MHP: %7,2

DEM Parti: %6,8

İYİ Parti: %6,0

TİP: %2,1

Araştırma, özellikle Zafer Partisi'nin genç seçmen nezdindeki yükselişini ve CHP’nin hakimiyetini koruduğunu gösteriyor.

Araştırmanın "En beğendiğiniz milletvekilleri" bölümünde ise CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, %24,5 ile listenin ilk sırasında yer aldı. Tanal'ı yakın oranlarla CHP'li Gamze Taşcıer (%23,6) ve Murat Emir (%22,1) takip etti.

Listenin devamında farklı partilerden isimler de gençlerin takdirini topladı:

Sera Kadıgil (TİP): %21,8

Ali Mahir Başarır (CHP): %21,5

Ömer Çelik (AKP): %21,1

Buğra Kavuncu (İYİ Parti): %20,7

Özlem Zengin (AKP): %20,2

Uzmanlar, hata payı ± %2,85 olarak açıklanan bu araştırmanın, 2028 seçimlerinin kaderini belirleyecek olan genç seçmen profilini anlamak açısından kritik olduğunu belirtiyor. CHP'nin genç kuşakla kurduğu bağın yanı sıra, sosyal medyada aktif olan milletvekillerinin ve milliyetçi söylemleriyle dikkat çeken partilerin genç seçmen üzerindeki etkisi, önümüzdeki dönem siyasetinin temel taşlarını oluşturacak gibi görünüyor.