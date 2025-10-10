İsrail ve Hamas arasında imzalanan nihai barış ve ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını içeren belge ilk kez Sözcü TV ekranlarında İpek Özbey'in sunduğu Karşı Karşıya programında yayınlandı.

İsrail ve Hamas, Gazze'de onbinlerce sivilin ölümüne neden olan savaşı bitirmeyi amaçlayan ABD Başkanı Trump'ın barış planı ve ateşkes anlaşması konusunda anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını belirterek bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini vurguladı.

Hamas'ta anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada ise "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

İsrail ve Hamas, arasındaki tarihi anlaşmanın maddeleri içeren belge ilk kez Sözcü TV ekranlarında yayınlandı.

İşte o anlaşmanın maddeleri;

1. Başkan Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdiğini ve tarafların bu amaçla gerekli adımları atmayı kabul ettiğini duyuracaktır.

2. Savaş, İsrail hükümetinin onayıyla derhal sona erecektir. Hava ve topçu bombardımanı ve hedef alma operasyonları da dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlar askıya alınacaktır. 72 saatlik süre boyunca, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çekildiği bölgeler üzerindeki hava gözetimi askıya alınacaktır.

3. Öneride belirtildiği gibi ve en azından 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasıyla tutarlı olarak, insani yardım ve kurtarma çalışmalarının tam olarak başlatılması. İnsani yardım ve kurtarma uygulama adımları ekte yer almaktadır.

4. İsrail Savunma Kuvvetleri, ekteki X haritasında kararlaştırılan hatlara çekilecek ve bu, Başkan Trump'ın duyurusundan sonra ve İsrail hükümetinin onayından sonraki 24 saat içinde tamamlanacaktır. Hamas anlaşmayı tam olarak uyguladığı sürece IDF, geri çekilen bölgelere geri dönmeyecektir.

5. İsrail güçlerinin çekilmesinden sonraki 72 saat içinde Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehineler, yaşayan ve ölmüş olsun, serbest bırakılacaktır (liste ektedir).

a. IDF çekilmeyi tamamlar tamamlamaz Hamas, rehinelerin durumunu araştırmaya başlayacak ve onlara ilişkin tüm bilgileri toplayacaktır. Hamas, aşağıdaki 5.e maddesinde belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla geri bildirim ve bulguları hakkında bilgi sağlayacaktır. İsrail, İsrail'de tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli tutuklular ve tutuklular hakkında bilgi sağlayacaktır.

b. Hamas, 72 saat içinde Gazze'deki Filistinli grupların elindekiler de dahil olmak üzere tüm yaşayan rehineleri serbest bırakacaktır.

c. Hamas, 72 saat içinde kendi elindeki ve Gazze'deki Filistinli grupların elindeki rehinelerin kalıntılarını serbest bırakacaktır.

d. Hamas, aşağıdaki (e) paragrafında belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla, geride kalan rehinelerle ilgili elde ettiği tüm bilgileri 72 saat içinde paylaşacaktır. İsrail, elinde tuttuğu Gazzelilerin cenazeleri hakkında bilgi sağlayacaktır.

e. 72 saat içinde kurtarılamayan rehineler veya İsrail'in elinde tuttuğu Gazzelilerin cenazeleri hakkında bilgi ve istihbarat paylaşımı yapmak üzere arabulucular ve Kızılhaç aracılığıyla iki taraf arasında bir bilgi paylaşım mekanizmasının kurulması.

f) Bu mekanizma, tüm rehinelerin cenazelerinin eksiksiz ve güvenli bir şekilde çıkarılıp serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Hamas, bu taahhütlerin mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmesini sağlamak için azami çaba gösterecektir.

Hamas tüm rehineleri serbest bıraktıkça, İsrail de ekli listelerde belirtilen sayıda Filistinli tutukluyu aynı anda serbest bırakacaktır.

g) Rehine ve tutuklu değişimi, arabulucular ve Kızılhaç aracılığıyla üzerinde mutabık kalınan mekanizmaya göre, herhangi bir resmi tören veya medya yayını olmaksızın gerçekleştirilecektir.

6. Tarafların mutabakatı ile ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir görev gücü oluşturulacak, iki tarafla uygulamanın takibi yapılacak ve koordinasyon sağlanacaktır.