Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol ve enerji tedarikini tehdit etmesi, Tayland'ı benzeri görülmemiş önlemler almaya itti.

Hükümet, potansiyel bir ulusal enerji çöküşünü önlemek için tüm kamu kurumları ve devlet işletmelerine derhal "evden çalışma (WFH)" sistemine geçme emri verdi. Üstelik kriz derinleşirse, saat 22:00'den sonra ülkedeki reklam panolarının söndürülmesi ve benzin istasyonlarının kapatılması da masada.

Günde 124 milyon litreden fazla petrol tüketen ve dışa aşırı bağımlı olan Tayland'ın "Enerji Durum İzleme Merkezi" (Enerji ICS) kurarak devreye aldığı o sert kısıtlama planının detayları şunlar:

KAMU DAİRELERİNDE TAVİZSİZ KISITLAMALAR

Devlet kurumlarında israfı önlemek için özel sektöre ve halka örnek olacak katı kurallar uygulanmaya başlandı.

Acil ve kritik hizmetler dışındaki tüm kamu personeli evden çalışmaya geçecek.

Binalardaki klima sıcaklıkları kesin bir emirle 26-27 dereceye sabitlenecek.

Personel resmi toplantılar haricinde takım elbise veya kravat takmayacak, kısa kollu rahat kıyafetler giyecek.

Kısa mesafelerde asansör kullanımı yasaklanarak merdiven kullanımına zorlanacak.

KRİZ BÜYÜRSE: GECE 22:00'DEN SONRA KARARTMA

Eğer enerji arzındaki tehdit kırmızı çizgiye ulaşırsa, hükümet sokaklara müdahale edecek. Ana karayollarındakiler hariç tüm benzin istasyonlarının çalışma saatleri akşam 22:00 ile sınırlandırılacak. Aynı saatten itibaren mağaza, sinema ve dev reklam panolarının ışıkları zorla kapatılarak gece karartması uygulanacak.

YÜZDE 5'LİK KESİNTİNİN DEVASA FATURASI

Devletin hedefi sadece %5 oranında bir tasarruf sağlamak. Bu küçük oran bile bütçede devasa bir delik kapatıyor. Tayland yönetimine göre, yakıt tüketimindeki %5'lik bir düşüş ayda 10,45 milyon baht (yaklaşık 330.000 litre) tasarruf demek. Elektrikteki aynı orandaki tasarruf ise devlete ayda 31 milyon ünitelik ekstra enerji güvenliği sağlayacak.