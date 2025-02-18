PSG, 11 Şubat'ta Brest deplasmanında aldığı net galibiyetle Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalma yolunda büyük bir avantaj sağladı. Ancak Luis Enrique, rövanş öncesinde takımının dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Rahat bir şekilde maça çıkmak benim DNA'mda yok. Brest ya da PSG elenecek ve bu yüzden hiçbir şekilde rahat olamayız" dedi.

Basın toplantısında kendisine, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde PSG'ye karşı alınan tarihi 6-1'lik galibiyet hatırlatıldı. Ancak Luis Enrique, geçmişe dönük yorum yapmaktan kaçınarak, Brest'in güçlü bir rakip olduğuna vurgu yaptı. "Brest'e karşı oynamak zor. Çok kısa sürede iki gol bulabilecek kapasiteye sahipler ve maçın gidişatını değiştirebilirler. Amacımız onların bunu yapmasına izin vermemek" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, oyuncularının Brest'in kalitesini hafife almaması gerektiğini belirtti. "Bu takımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Brest’e karşı kolay maç olmaz," dedi. Ayrıca oyuncularının ilk maçı unutup sahaya galibiyet için çıkmaları gerektiğini ekledi.

Fransa Ligue 1’de lider konumda bulunan PSG, geçtiğimiz hafta sonu Toulouse’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Brest ise kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Paris ekibi, ligde en yakın takipçisi Marsilya’nın 10 puan önünde yer alırken, Brest ise 24 puan geride, dokuzuncu sırada bulunuyor.