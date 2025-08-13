UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking , Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, evinde rakibi ile 1-1 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Başakiehir, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştü. Temsilcimiz 40. dakikada Davie Selke'nin golüyle beraberliği yakaladı. Bu gol ayrıca Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golü olarak tarihe geçti.
Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, yaptığı kurtarışlarla turun atlanmasına büyük pay sahibi oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Slovakya'dan FC Spartak Trnava ile Romanya'dan Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibiyle oynayacak.