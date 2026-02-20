Gamze ELÇİ

TÜRKİYE’nin en büyük özelleştirme facialarından Manisa’daki Soma Termik Santrali’ndeki 6 ünitenin 4’ünde üretim durduruldu, 87 işçi süresiz ücretsiz izne çıkarıldı. Ramazan ayının ilk gününde, ilk iftarını dahi açamadan işini kaybeden çalışanlar, borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

EYLÜLDE ÇÖZÜLECEKTİ

Soma B Termik Santrali’nin 2015’te özelleştirilerek Konya Şeker’e devredilmesi hem santral için hem de Soma için adeta sonun başlangıcı oldu. Bünyesinde birçok büyük şirketi barındıran Konya Şeker, kâr edemediğini belirterek santrali satmak isterken, şirketin kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne olan borcu 18 milyar lirayı geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eylül 2025’te “Soma’da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz” açıklamasını yaparak santrali alacak şirketin ay içerisinde belli olacağını söylemişti. Açıklamanın üzerinden 5 ay geçmesine karşın Soma Termik Santrali’nin geleceğine ilişkin belirsizlikler büyürken, 87 çalışan süresiz ücretsiz izne çıkarılarak ramazan ayının ilk gününde işsiz bırakıldı.

Türkiye Enerji, Su, Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, SÖZCÜ TV yayınında santralde 1.230 çalışan bulunduğunu ve 6 ünitenin 4’ünün çalıştırılmadığını söyledi.

HACİZ KORKUSU

İşten çıkarılan işçilerden Aykut Polat ise 2018’den bu yana termik santralde çalıştığını belirterek “Sabah işe geldiğimde kartımı bastığımda geçersiz kart hatası aldım. Evim kira, kredi borçlarım var, faturalarımın ödemesi var, ramazan ayındayız. Sonu belli olmayan bir izindeyiz. Ne yapacağım? Yakında haciz geleceğini de göreceğim herhalde” ifadelerini kullandı.

‘Santral kapanırsa Soma felç olur’

İşçiler, Soma Termik Santrali’nin önünde çadır kurararak eyleme başladı. İşçilere destek vermeye gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Buradaki belirsizlik bir an önce bitmeli ve santral kamulaştırılmalı” önerisinde bulundu. Bakırlıoğlu, “Burası sadece bir termik santral değil. Bütün Soma buradan besleniyor. Santral kapanırsa Soma felç olur. İşten çıkarılanların rakamı binlere ulaşabilir” dedi.