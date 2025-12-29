"Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda elenmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster”in son bölümünde yaşanan bir an, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışmaya katılan bir yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek programa erken veda etti.

CEVABI HİÇ DÜŞÜNMEDEN VERDİ

Yarışmacıya yöneltilen soru, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona doğru sayılması durumunda en sonda gelecek üç harfin hangileri olduğu ile ilgiliydi.

Soruyu hiç tereddüt etmeden yanıtlayan yarışmacı, cevabının yanlış olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

EĞİTİM GEÇMİŞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Elendiği sorunun ardından yarışmacının eğitim geçmişi de dikkat çekti. Yarışmacının “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” bölümü mezunu olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. O anlara dair görüntüler kısa sürede birçok yorum ve paylaşım alarak gündem oldu.