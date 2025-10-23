KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçimdeki başarısını kutlarken ilk değerlendirmesini de “Mutsuzluğa ve umutsuzluğa teslim olmadık” sözleriyle yaptı. Erhürman şunları söyledi:

“Yurt dışından tebrik için arayan bir vatandaşımız, ‘Hiç düşünmüyordum ama sandık sonucunu görünce ülkeme dönmeye karar verdim’ diyor. Bu söz beni çok etkiledi. Beni arayıp ‘Sevinçten ağlıyorum’ diyenler var. Bu halk yeniden, kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duyacak.”

BAHÇELİ VE DENKTAŞ

MHP lideri Devlet Bahçeli hariç herkesin tebrik ettiği Erhürman, katılım oranını düşük bulan, seçim sonucunu tanımayan ve KKTC’nin 82. vilayet olarak Türkiye’ye ilhak etmesini isteyen Bahçeli’nin açıklamasını da ‘kabul edilemez’ buldu. Erhürman’ın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi de Bahçeli’nin açıklamasını “Kıbrıs Türk halkının iradesi ve uluslararası hukuka aykırı, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına saldırı ve saygısızlık’’ olarak değerlendirdi.

DERİNDEN YARALADI

Seçimlerde Tufan Erhürman’ı destekleyen eski Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş da Bahçeli’ye “Bu açıklama beni derinden yaraladı. Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duysun ki, sonra başka ülkelerden saygı görebilelim” cevabını verdi. Geçen dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay ise “Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir. Türkiye’deki siyasi aktörler dahil herkes sandık iradesine saygı göstermek zorundadır. Türkiye’deki bir siyasi partinin Başkanı, KKTC’nin geleceği konusunda karar veremez” açıklaması yaptı.

Atatürk ve Ecevit’e vefa Erhürman “Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı hepimiz, Bülent Ecevit olmasaydı biz asla olmazdık” sözü seçildikten sonra sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Görevi yarın teslim alacak

Erhürman görevini yarın yapılacak törenle Ersin Tatar’dan devralacak. Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak yemin töreni saat 10.00’da başlayacak. Yemin töreninin ardından saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Beş yıldır görevde bulunan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevini Tufan Erhürman’a devredecek.

2020’DE KATILIM DAHA AZDI

Bahçeli seçimde yüzde 64 katılımı az bulup seçim sonucunu tanımazken, 2020’de Ersin Tatar’ın kazandığı seçimin ilk turuna yüzde 58, ikinci turuna ise yüzde 67 katılım olmuştu. Tatar bu seçimde yüzde 51 ve 67 bin 332 oyla seçimi kazandı. 2025’te ise oy oranı yüzde 35’e, oyları da 49 bin 650’ye düştü. Tufan Erhürman ise bu seçimde yüzde 62 oy ve 87 bin 137 oy aldı.