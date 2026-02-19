UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 6-1 mağlup eden Newcastle United'da Anthony Gordon, ilk yarıda 4 gol atarak tarihe geçti. Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında 4 gol atarak 2014'te aynı başarıyı Shakhtar Donetsk formasıyla gösteren Luiz Adriano'nun ardından ikinci futbolcu oldu.

Aynı zamanda Gordon, 4 gollü ilk yarı performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinin play-off aşamasında bir devrede en çok gol atan oyuncu olma unvanını da aldı. Avrupa kupalarında bu sezonki gol sayısını 10'a çıkararak Alan Shearer'a ait kulüp rekoruna da kendi adını yazdırmayı başardı.

İngiliz ekibinin diğer iki golünü Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydederken, Azerbaycan temsilcisinin tek sayısı Caferkuliyev'den geldi.