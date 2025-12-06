Trednyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk yarının son düdüğünü çalmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular yoğun itirazda bulundu. 45+3. dakikada hızlı hücuma çıkmak isteyen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, sol kanatta topla buluşur buluşmaz rakip yarı alana doğru ilerledi. Ancak hakem Adnan Deniz Kayatepe, ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı.
Bunun ardından Fenerbahçeli futbolcular başta kaptan Milan Skriniar olmak üzere hakeme atağa kalktıklarını ve maçı bitirmemesi gerektiği şeklinde yoğun itirazlarda bulundu.