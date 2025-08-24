Bu sezon Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna dahil eden Galatasaray, teknik heyetin belirlediği noktalara takviye yapma hazırlığında.
Sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan için uzun süredir nabız yoklarken aldığı cevap ile vites düşürdü.
BEKLENTİSİ YÜKSEK
Bild'in haberine göre İlkay Gündoğan'ın maaş beklentisi, Galatasaray'a geri adım attırdı. Söz konusu habere göre İlkay'ın maaş talebinin sarı-kırmızılılar için yüksek geldiği ifade edildi.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile adını dünyaya duyuran İlkay Gündoğan'ın Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tecrübeli oyuncu, yetiştiği ülkede futbola devam etme planlarını hayata geçirebilir.