UEFA Şampiyonlar Liginin 5. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, TRT'ye açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzücü bir akşam bizim için... İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı iyi oyun kurarak başlamak istemiştik. Hatalı paslar yaptık. Çok fazla top kaybettik. Özellikle de ilk yarı... İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Çok eksiğimiz vardı. Golü yememize rağmen ikinci yarı biraz daha iyiydi. Diyecek fazla bir şey yok. Bir aylık sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Bende de eksikler var. Onları en hızlı şekilde tamamlamam gerekiyor. Takım olarak da daha iyi olmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşamadık. Daha 3 maçımız var. Üç puan bizi play-off'lara götürür. Ama daha iyi olmamız gerekiyor. Çok büyük derbi şimdi bizi bekliyor. Daha iyi oynamamız gerekiyor."