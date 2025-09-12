Okan Buruk, yeni saha içi liderini buldu: İlkay Gündoğan... Tecrübeli teknik adamın Eyüp maçında Lemina’yı kesip, 35 yaşındaki oyuncuyu ilk 11’de oynatması bekleniyor. Buruk, İlkay’a hem sahada maestro görevi verecek hem de Leroy Sane ile uyumundan faydalanacak.

GUARDIOLA İLE 358 MAÇ MI?

İlkay, Buruk’tan önce de efsane teknik direktörlerin saha içindeki eli kolu oldu. Pep Guardiola ile 358 maça çıkıp, 65 gol attı ve 47 asist yaptı. Jürgen Klopp’la 117 maçta 12 gol ve 12 asist, Xavi ile 51 maçta 5 gol ve 14 asist, Thomas Tuchel ile 40 maçta 3 gol ve 7 asist İlkay’ın parlak kariyerinde sadece küçük bir parça. Bu arada Galatasaraylı futbolculara fiziksel test yapıldı. Testte 1. sırada İlkay Gündoğan çıktı.