Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İlkay, "İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Bu formayla başarılara ulaşmaya hazırım. Çocukken televizyonda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye hep hayal kuruyordum. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayıp, taraftarlarımıza keyif vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj gönderen 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek, daha fazlasını vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.