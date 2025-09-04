Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.