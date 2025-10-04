Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu. Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Beşiktaş filelerini 500. kez havalandırdı

Galatasaray, Beşiktaş ile girdiği tarihi rekabette 500. golünü attı.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 359. maç geride kaldı. Tarihi rekabetteki 128 maçı sarı-kırmızılılar, 116 karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar kazandı. 115 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugünkü derbiye kadar Galatasaray 499 gol atarken Beşiktaş 472 kez fileleri havalandırdı. İlkay Gündoğan'ın 1-1 beraberliği sağlayan golü, tarihi rekabette sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.