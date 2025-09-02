Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4,500,000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4,500,000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir" ifadelerine yer verildi.