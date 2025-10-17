Galatasaray'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan milli maç arasını ailesiyle çıktığı tatille değerlendirdi.

İlkay Gündoğan 2022 yılında evlendiği Sara Gündoğan ve oğlu ile Dubai'ye gitti.

"AİLE KEYFİ"

İlkay Gündoğan tatilden keyifli anlarını sosyal medyada "Uluslararası maç arasında plaj günleri ve aile keyfi" notuyla paylaştı.

Bu arada Fransa'da doğan ve küçük yaşlarını İtalya'da geçiren İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan; TV sunucusu, model ve aynı zamanda birçok filmde rol alan bir isim...

Türk mutfağını çok seven Sara'nın, eşinin Manchester City'de futbol oynadığı dönemde Manchester şehriyle ilgili söylediği sözler İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

Sara "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum. Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok üzgünüm" demişti.