Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Rüşvete aracılık", "haksız mal edinme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla hakkında soruşturma başlattığı Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından teslim olan Arslan adliyeye sevk edildi. Arslan'ın Emniyet’te 'susma hakkını' kullanması nedeniyle ifadesinin savcı tarafından alınacağı açıklandı.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Savcılık ifadesinin ardından Arslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında Arslan hakkında, "malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna iştirak ettiği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu anlaşılmakta" ifadeleri kullanıldı.

İş insanı Fazlı Ateş de hakkındaki rüşvet soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Savcılığın dosya kapsamındaki çelişkili ifadeler, para transferleri, MASAK raporları ve beyanların tutarsızlığına dikkat çektiği her iki isim de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EŞİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Eski Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın eşi Melek Arslan'ın da bugün 'şüpheli' sıfatıyla emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Bu arada Arslan'ın kendisine bire bir benzeyen kardeşi C.T.A. da "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.

OLAY

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Arslan'ın, hakkındaki yakalama kararı sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından Arslan görevden el çektirilmişti.

Arslan'ın yerine ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.