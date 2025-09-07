Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz'da tutuklanmasının ardından Antalya Emniyeti'nde de hareketli günler yaşandı.

Başsavcılığın soruşturması çerçevesinde "rüşvete aracılık", "haksız mal edinme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla hakkında adli soruşturma başlatılan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın kardeşiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN GÖREVİ DİKKAT ÇEKTİ

T24'te yer alan habere göre, Arslan'a tıpa tıp benzeyen ve Niğde Otoyolu üzerinde makam aracıyla ilerlerken yakalanan polis memuru erkek kardeşi C.T.A.'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin güvenliğinden sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

İlker Arslan ile kardeşi arasındaki benzerlik, akıllara "şaşırtma" taktiği uyguladıklarını getirdi. Kardeş C.T.A. da "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.

Gelişmeyle birlikte C.T.A da, ağabeyi İlker Arslan gibi görevden el çektirilip açığa alındı.

İÇERİDEN BİLGİ Mİ SIZDI?

Arslan'ın, hakkındaki iddia çerçevesinde gözaltına alınacağı bilgisini bir gün önceden öğrenip Antalya'dan ayrıldığı iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Eylül Cumartesi yapılması planlanan gözaltı işlemi öncesinde Arslan'ın Ankara'ya geldiğinin tespit edilmesi, sürecin başkentte yaşanmasına neden oldu.

MİLLİ GÖRÜŞ EKİBİNDENMİŞ

Öte yandan Arslan, emniyet teşkilatı içindeki Milli Görüş ekibinde yer almasıyla biliniyor.

Polis Akademisi'nden mezun olduktan iki yıl sonra dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın korunmasında görev alan Arslan, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte son yıllarda teşkilat içinde yıldızı yükselen Milli Görüşçüler'den oldu.

OLAY

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık", "haksız mal edinme" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Arslan, hakkındaki adli soruşturmadan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı ile yaptığı görüşme sonrası haberdar oldu. İçişleri Bakanlığı da savcılık tarafından bilgilendirildi.

Tebligat aldıktan sonra Ankara'da olduğu belirlenen Arslan'ın gözaltı kararı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce telefonla bildirildi.

Arslan'ın meslektaşlarına Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geleceğini bildirdiği ancak gelişinin gecikmesi üzerine Ankara Emniyeti'nin harekete geçtiği öğrenildi. Ancak Arslan'ın hem Antalya Emniyet Müdürlüğü makamına ait resmi hem de kendisine ait özel telefon hattını kapatarak “firar ettiği” anlaşıldı.

Gelişmenin Antalya'daki savcılığa bildirilmesinin ardından savcılık bu kez yakalama kararı çıkartıp Ankara'ya ulaştırdı.

Aynı anda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Arslan'ın yerinin belirlenmesi için devreye girdi.

Gerek Arslan'a ait telefonların HTS kayıtları, gerekse Arslan'ın kullandığı devlete ait makam aracının PTS kamera görüntülerinden aracın izi Niğde Otoyolu üzerinde bulundu.

Arslan'ın Ankara'da düğüne geldiği gerekçesiyle makam aracıyla başkente gittiği saptandı.

Bu sırada aracın Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde olduğu saptandı ve araç durduruldu. Ancak araçtan firari emniyet müdürü Arslan'ın yerine kendisi gibi emniyet teşkilatı personeli olan kardeşi C.T.A. çıktı.