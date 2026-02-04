SÖZCÜ TV ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtlayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"- Terörsüz Türkiye arzu ettiğimiz bir nokta fakat ben bir vatandaşım, bizim bu süreçle ilgili olarak iki kırmızı çizgim var. Bu ne derseniz derim ki, ilk olarak şehit ve gazilerin yanındayım. Önemli olan bu süreçteki çözüm önerilerinden evvel bakışım budur. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizdir ana prensip. İkincisi ise Mustafa Kemal Atatürk, devleti kurarken temel niteliklere dayanarak kurmuş. Üniter devlettir, ulus devlettir ve laik devlettir. Bu süreçte farklı tedbirler alınacaksa benim ulusal ve üniter devlet yapıma zarar verilmemesi gerekiyor.

- Vatandaşlık tartışmaları, ulus devlet yapısına zarar verebilir. Medeni Bilgiler kitabını açarsanız ilk başında vatandaşlık ve Türk Milletinin tanımı var. O çok önemli. Bize ne diyor orada. Bu Cumhuriyeti bu millet kurdu. Dolayısıyla kuran sizler aynı zamanda bu cumhuriyeti yaşatacaksınız diyor. Burada size bir ortak hedef veriyor.

- İkincisi orada Türkiye halkına Türk Milleti denir diyor. Neden Türkiye halkı diyor. Coğrafyayı sınırlıyor. Azerbaycan'da yaşayanlar alınır mı bu Türkiye halkına mesela olmaz. Soydaş deriz onlara. Türkiye ile burada bir coğrafi sınırlama yapılıyor.

- Ve Türk Millet diyor. Burada Türk kelimesi milletin ismidir. Her milletin bir ismi olur. Bu anlaşılmıyor. Türkiyeli kavramı 1924'te de tartışıldı. Türkiyeli derseniz burada federatif yapıya kapı açarsınız deniyor."