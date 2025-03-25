Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti.

Vasiyeti üzerine cumartesi günü, sessiz sedasız bir şekilde ailesi ve yakın akrabaları tarafından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu, acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı annesiyle fotoğrafını paylaşan İnanoğlu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını yayınladı.

Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Kalitesi, zevki, farklı olma isteği az da olsa bana geçtiği için mutluyum" yazdı.