Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Ebrar Karakurt, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından "Ruhunla miyavla, simitçi, kahveci gazozcu, şeklinde paylaşım yapmıştı. Ardından sosyal medyada bir kullanıcının "Ebrar Karakurt napıyor acaba. Kudurmaktan twit atamıyor" şeklindeki gönderisine Eczacıbaşı'nın Galatasaray'ı 3-2 yendiği maçı kastederek "Canım Ebrar Karakurt bu akşam sizin voleybol takımınızı kudurtarak yenmekle meşguldü" cevabını vermişti.

"MİYAVLAMAK, KÜKREMEK FARK ETMEZ"

Galatasaray Daikin Kaptanı İlkin Aydın ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yayımladığı mesajda Ebrar'ın "Ruhunla miyavla, simitçi, kahveci, gazozcu" sözlerine gönderme yaptı. İşte İlkin Aydın'ın 8 Mart mesajı:

"Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara.. Eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın 8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun. Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz."