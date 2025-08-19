Belçika'da okullara telefon kullanımına yönelik yeni bir karar alındı. Ülkedeki üç dil topluluğu farklı uygulamalar benimsemiş olsa da yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. Disiplin cezalarının nasıl uygulanacağına ise her okul kendi karar verecek.

Fransızca konuşulan toplulukta (Valon Bölgesi ve Brüksel): 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda telefonlar tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise kısıtlama, öğrencileri caydıracak şekilde sınırlandırılmıştı. Yeni kararla birlikte 2025-2026’dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve cihaz kullanımı tamamen yasaklanıyor.

Almanca konuşulan bölgede: 2025-2026’dan itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri cihazların kullanımı hem derslerde hem de teneffüslerde yasak olacak.

Felemenkçe konuşulan toplulukta: Zaten okul öncesi ve ilkokullarda telefon yasağı uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yasak ortaokulları da kapsayacak. Ancak kademeli olarak hayata geçirilecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saat kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta sadece ders sırasında yasak olacak.