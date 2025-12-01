TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Beyoğlu Yeniçarşı-Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında tarihi bir an yaşandı. 1-1'lik eşitlikle süren karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Ankaraspor'un 1 Ocak 2012 doğumlu oyuncusu Mustafa Yağız Şen, oyuna girerek Türkiye profesyonel ligler tarihinde süre alan en genç futbolcu unvanını aldı.

ÖYLE BİR İSMİN YERİNE GİRDİ Kİ...

Mustafa Yağız'ın değişiklikte yerine dahil olduğu oyuncu ise Muhammed Demirci... Beşiktaş altyapısından çıkan ve henüz 10'lu yaşlarının başındayken adı Barcelona gibi dünya devleriyle anılan Demirci, kariyerinde umut edilen patlamayı bir türlü yapamadı.

Yıllar içinde süre alamadığı Siyah-Beyazlılardan Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'un yolunu bedelsiz olarak tutan Muhammed Demirci, daha sonra Türkiye'de alt liglerde oynamaya başladı.

Beşiktaş'ın ardından Gaziantep BB, Mouscron, İstanbulspor, 24 Erzincanspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Tuzla, Beykoz Anadolu, İskenderunspor ve Balıkesirspor formalarını terleten 30 yaşındaki Muhammed Demirci, son olarak Ankaraspor'da oynamaya başladı.