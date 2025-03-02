Filmin organizasyonunu yapan Ali Kadir Tanrıverdi, gösterimden önce yaptığı açıklamada, "Bugün İlyas Salman da aramızda olacaktı. Ancak vize sorunu yaşadı“ dedi.
Tanrıverdi, daha sonra sorular üzerine, "Gecikmeli başvurduğu gerekçesiyle vize verilmedi“ diye konuştu.
SİYASİ ELEŞTİREL KOMEDİ
Türkiye’deki galası 19 Şubat’ta gerçekleştirilen, yönetmenliğini Kazım Öz’ün üstlendiği "OY’una Geldik“ filminin vizyona girmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla engellenmişti.
Siyasi eleştirel komedi tarzındaki filme Almanya’da ilgi büyük oldu.
280 biletin satıldığı salonda daha sonra gelenlerle birlikte iki katı izleyici yerini aldı.