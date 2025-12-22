Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İlyas Salman, Kemal Sunal'ın efsaneleşen "İnek Şaban" karakteri üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Salman'ın hedefinde Milliyet yazarı Zafer Şahin'in sözleri vardı.

Şahin'in, "Kemal Sunal denince akla ilk gelen karakter İnek Şaban. Şaban gibi güzel bir ismi karikatürize ettiler. Bu filmlerden sonra kaç kişi çocuğuna Şaban adını koydu, araştırılmalı" ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

"SALDIRMADIĞINIZ GÜZELLİK KALMADI"

Bu sözlerin tekrar gündem olması üzerine tepkisini gösteren İlyas Salman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hiçbir art niyet gözetmeden yaratılan film karakterlerine, Yeşilçam'ın arı duru hatırasına varana kadar saldırmadığınız güzellik kalmadı" sözleriyle eleştirilerin karşısında durdu.