Geçtiğimiz eğitim döneminde devlet okullarında temizlik görevlisi çalıştırılmaması büyük tepki çekmiş, sınıflar ve tuvaletlerin veliler tarafından temizlenmek zorunda kalınması tartışmalara yol açmıştı. Bakan Tekin’in kızının gittiği okulun internet sitesinde ise “Hijyene büyük önem veriyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Okulda sınıfların ve ortak kullanım alanlarının düzenli olarak kaliteli malzemelerle temizlendiği belirtildi.

Yaklaşık 25 kişilik sınıflarda eğitim verilen kolejde, hijyen, güvenlik ve sosyal olanakların devlet okullarına kıyasla oldukça ileri seviyede olması dikkat çekti.

YÜZME HAVZUNDAN SAĞLIK MERKEZİNE YOK YOK

Devlet okullarında güvenlik sorunları gündemdeki yerini korurken, Tekin’in kızının devam ettiği özel kolejde profesyonel güvenlik personeli görev yapıyor. Okulda açık tarım uygulama alanı, sera, organik üretim imkanı, müzik derslikleri, kapalı yüzme havuzu ve spor tesisleri de öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca sağlık merkezi de bulunuyor.

Velilerin yıllardır talep ettiği ücretsiz yemek uygulaması devlet okullarında kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemezken, özel okulda kahvaltı ve öğle yemeği standart olarak veriliyor. Öğrencilere ayrıca gün içinde poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalıklar da ikram ediliyor.

İMAM HATİP ÇIKIŞLARIYLA ÇELİŞİYOR

Bakan Tekin, geçtiğimiz Haziran ayında imam hatip okullarını “dünya markası” yapmayı hedeflediğini belirtmiş, kız okullarını da savunmuştu. Ancak kızının eğitim aldığı kolejde dini ağırlıklı müfredat bulunmuyor ve karma eğitim uygulanıyor.

BAKANLIK SORULARA YANIT VERMEDİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, konuya ilişkin sorular Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltildi, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

GEÇMİŞ ATAMALAR DA TARTIŞILMIŞTI

Tekin’in kariyerinde de tartışmalı atamalar gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı kararıyla rektörlük için üç yıl profesörlük şartının kaldırılmasının ardından, kısa süre önce profesör olan Tekin’in rektörlüğe atanması “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine neden olmuştu.