MEB 2024-2025 verilerini; Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, 5 yıl öncesi ve günümüz karşılaştırmasını yaparak inceledi. Şaşırtıcı sonuçları SÖZCÜ’ye anlatan Dinçer, “Son 5 yılda, özellikle imam hatiplerde çok trajik bir öğrenci kaybı yaşandığı ortaya çıktı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 3 bin 427 imam hatip ortaokulunda 714 bin 297 öğrenci ve 1.472 Anadolu imam hatip lisesinde ise 575 bin 20 öğrenci vardı.”

OKUL ARTTI ÖĞRENCİ AZALDI

“MEB’in yine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı resmi verileri gösterdi ki, imam hatip ortaokullarındaki öğrenci sayısı 24 bin 635 kişi azalmayla son 5 yılda 714 bin 297’den 689 bin 62’ye indi. Bakanlık, Anadolu imam hatip lisesi

sayısını son 5 yılda 242 okul arttırıp 1.472’den 1.713’e çıkardı.”

100 İHL’LİDEN 29.7’Sİ BIRAKTI

“İmam hatip liselerindeki öğrenci sayısı 5 yıl önce 575 bin 20 iken artmasını bırakalım, 404 bin 95’e düştü. Sadece İHL’lerden 170 bin 925 öğrenci gitti. Bu sayıya göre imam hatip liselerinde kayıtlı öğrencilerin, son 5 yılda yüzde 29.74’ü okulu bıraktı. Kayıtlı her 100 öğrenciden 30’u imam hatipten ayrıldı” dedi.

Alaaddin Dinçer

ÖZELE GİTTİLER!

Özel ilkokullarda öğrenci sayısı 269 bin 312’den son 5 yılda 346 bin 434’e çıktı. Özel ortaokullarda öğrenci sayısı 311 bin 811’den 356 bin 376’ya yükseldi.

Özel liselerdeki öğrenci sayısı ise 408 bin 684’den 364 bin 176’ya düştü.

Yusuf Tekin

Yusuf Tekin’in karnesi: Görev yaptığı 2.5 yılda 1.6 milyon öğrenci gitti

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 2.5 yıl önce atandı. Görevde olduğu bu dönemde resmi okullardaki öğrenci sayısı okul öncesi, ortaokul ve lisede düşerken ilkokulda 5 milyon 186 bin 811’den 5 milyon 358 bin 49’a çıktı. Resmi ilkokullarda çağ nüfusuna göre yılda ortalama 5.5 milyon çocuk ilkokula başlamasına rağmen Diyanet kreşlerinin önünü açmak için MEB’e bağlı kreş sayısı artmadı, düştü. 39 bin 957 olan okul öncesi derslik sayısı, Tekin’in görev yaptığı 2.5 yılda 377 derslik azaltılarak 39 bin 580’e indi. Okul öncesi öğrenci sayısı 118 binden 110 bine düştü.

ÖĞRENCİLER NEREDE?

Bakan Yusuf Tekin’in görev yaptığı bu dönemde, resmi ortaokullardaki öğrenci sayısı 5 milyon 147 bin 691’den 199 bin 691 azalmayla 4 milyon 948 bine indi. Resmi liselerde 2.5 yıl önce 6 milyon 789 bin 681 öğrenci kayıtlıyken şimdi sayı 5 milyon 328 bin 812’ye düştü. 199 bin 691’i resmi ortaokul ve 1 milyon 460 bin 869’u resmi lisede toplam 1 milyon 661 bin 560 öğrenci, Bakan Yusuf Tekin döneminde kayıtlı olduğu devlet okulunu bıraktı.