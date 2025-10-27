İslâm hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para olarak tanıtılan 'mehir', Medeni Kanun'da bir karşılığı olmamasına rağmen günümüzde birçok evlilikte uygulanmaya devam ediyor.



İmam nikahı kıymak için camiye giden genç çiftin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, izleyicilerin verdiği tepkilerin de ikiye bölünmesine neden oldu.



İMAMA FIRÇA ATTI



Söz konusu görüntülerde gelin, imamın sorduğu 'Mehir olarak ne istiyorsun' sorusuna '500 gram altın' yanıtını verdi. İmamın istenilen miktarı fazla bulması üzerine '500 gram altın diyorsun. Emin misin?' sorusunu yöneltmesi genç gelinin sitem ederek 'Hocam yazın artık' yanıtını vermesine neden oldu.



GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI



Söz konusu görüntüler sosyal medyada binlerce etkileşim toplarken, kullanıcılar arasındaki görüş ayrılığı da dikkatlerden kaçmadı. Bazıları gelinin isteğini 'dine uygun' olarak değerlendirip haklı bulurken, birçok kullanıcı ise "Para için evleniyorsa hayır gelmez", "Hocam sen de bir şey isteseydin", "Oracıkta terk ederdim" gibi yorumlarda bulundu.





