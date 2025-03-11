Mardin'in Nusaybin ilçesinde cami avlusundan imamın motosikletini çalan şüpheli ile satın alan kişi yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Midyat Caddesi Kışla Camisi'nde imama ait motosiklet, caminin avlusundan çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin etrafı kolaçan ettiği ardından motosikleti avludan çıkardığı görüldü. Durumu fark eden imam, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi belirledi.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli, motosikleti Midyat’ta birine sattığını söyledi. Bunun üzerine Midyat'ta motosikleti satan şüpheli de gözaltına alındı. Motosiklet imama teslim edildi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor