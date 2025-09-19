MEB artık resim, müzik, spor, işletme, felsefe, coğrafya gibi lisans bölümleri, 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları hatta lise mezunlarını sınıf öğretmeni yaptı. Bakanlık, asgari ücretten düşük maaş verilen ücretli öğretmen görevlendirmesi yoluyla, öğretmen açığını kapatıyor.

ŞANLIURFA DİKKAT ÇEKTİ

İlahiyat mezunu imamlar ve müezzinler de sonunda, doğu ve güneydoğudaki iller başta olmak üzere öğretmen açığı yüksek olan ilkokullarda, sınıf öğretmeni olarak görevlendirildi. Öğretmen ihtiyacı olan branşlara atama yapmayan Bakanlık, güneydoğuda birçok ilde okulları öğretmenlik vasfı olmayanlara teslim etti.

DERSLERE BAŞLADILAR

Resim, müzik, spor, hemşirelik gibi bölüm mezunları, ‘ücretli öğretmen’ adı altında bölgedeki çok sayıda ilkokulda sınıf öğretmeni olarak derslere girmeye başladı. 2025-2026 eğitim yılında sınıf öğretmenliği görevlendirmelerinde Şanlıurfa-Siverek ilçesi dikkat çekti. Siverek Keş İlkokulu’na Karamanoğlu Üniversitesi ilahiyat mezunu D.B sınıf öğretmeni yapıldı. Şehit İbrahim İnce İlkokulu’na Bülent Ecevit Üniversitesi ilahiyat mezunu B.Y, sınıf öğretmeni oldu. Dicle ilahiyat mezunu C.K ile Adıyaman ilahiyat mezunu D.T ve E.D de yine Siverek Alayurt İlkokulu ve Küçüktepe İlkokulu’nda sınıf öğretmeni oldu. İnönü Üniversitesi ilahiyat mezunu Y.Y Siverek Sarıkaya İlkokulu’nda, Siirt Üniversitesi ilahiyat mezunu Z.A Siverek Şekerli İlkokulu’nda, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ilahiyat mezunu L.T Siverek Karasu İlkokulu’nda ücretli sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Harran Üniversitesi ilahiyat mezunu M.B Siverek Çağa İlkokulu’nda, Harran İlahiyat mezunu P.T ise Sapan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni oldu.

Güneydoğu’da öğretmen yok

Şanlıurfa-Siverek’te Gümüşhane İlahiyat mezunu İ.K Küptepe İlkokulu’na, Osmaniye Korkut Ata ilahiyat mezun E.M Karabahçe İlkokulu’na, Dicle ilahiyat mezunu E.B Vakıf İlkokulu’na sınıf öğretmeni olarak yollandı. Harran Üniversitesi ilahiyat mezunları H.B Karkaşi İlkokulu’na, H.Y Çıkrık Şehit Orkanlı İlkokulu’na, H.Y Subastı İlkokulu’na sınıf öğretmeni yapıldı. Siirt Üniversitesi Sosyoloji mezunu B.T de Karabahçe İlkokulu’nun sınıf öğretmeni oldu.

İŞLETME MEZUNU ÖĞRETMEN

Çukurova Üniversitesi ilahiyat mezunu N.K Siverek Taşıkara İlkokulu’nda, Muş Alparslan Üniversitesi ilahiyat mezunu S.B Kültepe İlkokulu’nda sınıf öğretmenliğine başlatıldı. Iğdır Üniversitesi ilahiyat mezunu S.B Çağırma İlkokulu’nda, Artvin Çoruh ilahiyat mezunu T.G Ertem İlkokulu’nda, Harran Üniversitesi ilahiyat mezunu T.Ü Ericek İlkokulu’nda görevlendirildi. Anadolu Üniversitesi işletme mezunu H.K da İngilizce öğretmeni oldu.

20 bin lira kâr için değer mi

2025-2026 yılı kadrolu öğretmen maaşları 40 ile 65 bin TL arasında değişiyor. Ücretli öğretmen maaşları ise şöyle: 18 gün ders veren 19 bin 20 TL, 21 gün ders veren 21 bin 556 TL alıyor. Mezun olunan branş ile görev yapılan branş uyumlu olsa da ücretli öğretmenler, asgari ücretten düşük maaş alıyor.

800 bin öğretmen atama bekliyor

Atanmayan öğretmen sayısı 800 bini ve ücretli öğretmen sayısı 100 bini geçti.