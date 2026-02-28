Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından İBB Teftiş Denetim raporlarını paylaştı. Tabloda 2014-2019’da AKP’nin İBB’yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş yapıldığı, ancak 2019-2025 arasında 1590 kez normal, 2 kez de genel teftiş yapıldığı görülüyor.

“DUYANLARA, DUYMAYANLARA”

İmamoğlu paylaşımına “DUYANLARA, DUYMAYANLARA” notunu düştü. Tabloda yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı AKP döneminde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.