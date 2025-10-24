Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Davada İmamoğlu için hapis cezası ve siyasi yasak isteniyordu.

Beraat kararında sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…" paylaşımı yapıldı.