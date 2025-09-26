İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamaları nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları ile bugün hakim karşısına çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun bugünkü duruşması için X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Orada olacağız!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davasında" demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."

İLK DURUŞMAYA KATILMADI

12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlanan ilk duruşma, mahkeme kararıyla Silivri (Marmara) Cezaevi duruşma salonuna alınmıştı. Duruşma yerinin değiştirilmesine tepki gösteren İmamoğlu ve avukatları bu nedenle duruşmaya katılmamışlardı.

ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ'YE GELDİ

İmamoğlu dosya kapsamında ilk kez savunma yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Özel'in yanı sıra İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu gibi çok sayıda isim duruşmayı takip etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

"İBB BAŞKANIYIM"